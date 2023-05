e dalla notte magica di Napoli,. In totale fanno 6 e 6 in un campionato che poteva e doveva essere molto diverso per ile per, che oltre ai fatti ieri ha voluto porre in evidenza l'importanza dei gesti. Quelper celebrare la rete con cui ha archiviato la pratica Samp su imbeccata di Tonaliper il futuro della propria carriera. E per essere ancora più esplicito, lo ha ribadito davanti ai microfoni delle televisioni nel post-gara:. Frasi e comportamenti non banali, arrivati al termine di una delle settimane più complicate della recente storia rossonera ed in particolare per il folletto spagnolo., che avrebbe forse potuto riaccendere le speranze di un miracoloso ribaltone dopo il ko arrivato anche nella semifinale di andata hanno tenuto compagnia al gruppo di Pioli per tutti i giorni che hanno preceduto il ritorno alla vittoria in Serie A. Fondamentale per continuare ad inseguire un posto nella coppa più importante della prossima stagione ed indirizzare certe scelte di mercato da cui passa il necessario rafforzamento di un gruppo che sembra essere andato ben oltre i propri limiti nell'ultimo triennio.da Maldini e Massara.- Per assicurarselo a titolo definitivo- che rimane aperto ad una trattativa -(col Real Madrid che si riserva un controriscatto a 26-27), tanti in un momento di profonda incertezza circa le strategie future e la consistenza del budget a disposizione per rinforzare tutta la rosa.- forti di un contratto in scadenza nel 2025 -per far fronte ad alcune possibile uscite, da quella certa di Mariano Diaz a quella ancora possibile di Asensio e, secondo quanto raccolto proprio da calciomercato.com,- Incrocio per incrocio,, centrocampista offensiva classe '96 prossimo allo svincolo dall'Eintracht Francofort. Un'occasione ghiotta a parametro zero per Maldini e Massara, che vogliono bruciare la concorrenza di Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Benfica e Napoli per un giocatore apprezzato in particolare per la sua polivalenza (andrebbe a colmare la casella lasciata vuota da Brahim, oltre a poter agire da esterno offensivo a sinistra e da mediano) e col quale esiste giàGol, assist, un bacio e quelle parole, che sanno tanto di amore sincero di Brahim Diaz per la maglia rossonera. Ma che rischiano allo stesso tempo di rimanere inascoltati, perché mai come in questo momento la palla passa ai dirigenti del Milan.