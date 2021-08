Brahim Diaz e Theo Hernandez, compagni in campo e uniti dall'amicizia ma... acerrimi rivali quando si tratta di videogiochi. A raccontarlo è il numero 10 del Milan in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Tempo libero? Guardo calcio. Poi gioco alla Play, spesso con Theo. E' fortissimo, non so se abbia apportato qualche modifica alla Play o al joystick. Però di certo è più forte di me".