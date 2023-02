Per Stefano Pioli è un giocatore fondamentale, già ben prima del gol vittoria in Champions League contro il Tottenham. Díaz è uno dei leader tecnici di questo Milan per la capacità di assumersi delle responsabilità nelle partite che hanno un valore specifico superiore. E dopo tre anni vissuti in rossonero anche nello spogliatoio lo spagnolo ha voce in capitolo nei momenti difficili. Una crescita, quella di Brahim, che è stata seguita e apprezzata anche dal Real Madrid, convinto di aver tra le mani un giocatore maturo e pronto a dire la sua anche al Bernabeu.



RINNOVO CON IL REAL- I prossimi potrebbero essere gli ultimi mesi in maglia rossonera per Brahim Díaz. Il folletto di Malaga è in trattativa avanzata per rinnovare il contratto fino al 2027. Un segnale di fiducia importante per un giocatore che, nei piani del Real Madrid, tornerà alla corte di Carlo Ancelotti per fare tutta la preparazione estiva e ha grandi chances di rimanere nella rosa per la stagione 2023/2024. E il Milan? Maldini e Massara hanno grande stima e hanno intenzione di sedersi intorno a un tavolo con il Real Madrid con il quale c’è un gentleman agreement per un riscatto a 22 milioni. Il club rossonero voleva rivedere verso il basso questa cifra ma la volontà del ragazzo di tornare al Real Madrid e il rinnovo ormai a un passo sono indicazioni chiare per il futuro.