Torna il sereno tra Raffaele Palladino e il Monza. Nonostante le voci sulla Juventus, l'allenatore è orientato a rinnovare il contratto col club brianzolo per altre 2 o 3 stagioni. Secondo la Gazzetta dello Sport, la firma può arrivare già entro la fine di questa settimana perché in questi giorni è previsto un nuovo incontro con Adriano Galliani. Che dal prossimo 1° luglio tornerà a lavorare al fianco dell'ex dirigente milanista Braida, in arrivo dalla Cremonese.