Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, oggi al Barcellona, parla a Radio Anch'io lo Sport del ritorno di Champions League tra Juve e Atletico Madrid: ​"L'Atletico è l'unica formazione dallo stile italiano che gioca in Spagna. Sono durissimi da battere, ma la Juve è una grande squadra. E nel calcio tutto è possibile. Tifosi? Non si accontentano di più del campionato, vogliono la Champions. Allegri sta facendo alla grande la sua parte, vincendo tanto, ma queste sono le regole dello sport".



SERIE A - "La Juve è nettamente superiore rispetto alle altre, ma ogni stagione fa storia a sé. Il Milan sta crescendo, Inter e Roma sono un po' altalenanti. Il Napoli non riesce ancora a toccare il livello della Juve, ma nel calcio cambiano i protagonisti e a volte il gap con il tempo si può colmare".



REAL DOPO RONALDO - "Il Madrid e il calcio spagnolo è evidente che hanno perso qualcosa senza Ronaldo, ma la caduta degli Dei c'è sempre. Vale per tutte le squadre del mondo".