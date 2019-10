Finisce nel peggiore nei modi il rapporto tra il Barcellona e Ariedo Braida, storico dirigente del Milan che ha lavorato per il club blaugrana come direttore sportivo internazionale dal 2014 allo scorso 12 agosto. Secondo l'emittente Esport3, Braida ritiene che il suo contratto sia stato interrotto in maniera ingiusta e, attraverso il proprio avvocato, ha deciso di contestare il licenziamento chiedendo il pagamento delle spettanze per gli ulteriori 3 anni che lo avrebbero legato al Barcellona.



Il suo contratto fu infatti rinnovato per 5 anni nel 2017, direttamente dal presidente Bartomeu, quando già il legame non era così solido tra le parti e l'influenza dell'ex ds Segura, il suo referente, era in fase calante. La curiosità di questa storia è che Braida si è affidato all'avvocato Juan de Dios Crespo, colui che nell'estate 2017 depositò negli uffici della LFP il pagamento della clausola rescissoria di 222 milioni di euro per il passaggio di Neymar dal Barcellona al Paris Saint Germain.