Dirigente della Cremonese, ma storico ds del Milan, Ariedo Braida ha parlato a Libero della supersfida, dell'Euroderby di Champions che vedrà i rossoneri affrontare l'Inter nella semifinale di ritorno."Stasera mi aspetto una gara, dove il Milan dovrà reagire alla brutta prestazione dell’andata in cui i rossoneri sono stati dominati. Nel calcio si vince e si perde, ma all’andata non c’è stata una prestazione all’altezza di una semifinale di Champions da parte della squadra di Pioli. Il calcio è strano, se parti forte e trovi subito un gol i giochi si possono riaprire. Lo 0-2 è ribaltabile. Serve però il vero Milan: una squadra che giochi con voglia e orgoglio""Rafa può dare la scossa: è uno dei pochissimi giocatori al mondo che può farti vincere la partita da solo. È strepitoso, sicuramente il giocatore più forte e importante del Milan. Con lui tutto può succedere. Leao fa cose in campo che gli altri non sanno fare. É un Gullit moderno: le strutture fisiche dei due sono analoghe. Staccano il terreno da terra per la potenza che esprimono quando partono in progressione. Sono inarrestabili""Mi piacerebbe Milan-Real per l’affetto che ho verso i rossoneri e Carletto Ancelotti, ma il Manchester City è la squadra più completa in circolazione: hanno organizzazione, potenza e tecnica. Sono loro i miei favoriti per alzare la coppa a Istanbul""Non voglio entrare nel merito. Dico solo che a me non era mai successo di ricevere un’arringa da parte dei tifosi. Mi ha fatto strano vedere una scena del genere. Ci sarebbe tanto da dire, ma preferisco evitare..."."Se l’Inter funziona è perché i dirigenti sono bravi. Stanno facendo molto bene in una situazione particolare e non era affatto scontato. Beppe e Piero han fatto un grande lavoro e lo dico con convinzione, non perché sono due grandi amici""Marco ha bisogno di giocare per continuare a crescere. Rientrerà all’Atalanta in estate. Carnesecchi ha qualità da top club, ma deve giocare. Se deve andare a fare il dodicesimo in una big, allora meglio fare un altro anno in provincia"."Stanno facendo un campionato a dir poco strepitoso. Palladino ha dato identità e organizzazione di livello: è il surplus del club. Un mio ritorno? Sono sincero: mi piacerebbe tornare a lavorare con Berlusconi e Galliani. Ci conosciamo da una vita. Sono cresciuto come uomo a Monza e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore, anche se a Cremona sto bene""I più corteggiati sono sempre gli attaccanti. Lautaro è diventato un top e potrebbe essere oggetto degli assalti delle big internazionali, visto che mezza Premier é alla ricerca di una punta"