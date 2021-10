Ariedo Braida, ex dirigente del Milan oggi ds della Cremonese, ai microfoni di Gr Parlamento ha profetizzato un ritorno tricolore per i rossoneri di Stefano Pioli: "Penso che il Milan vincerà il campionato. Paolo Maldini ha fatto un ottimo lavoro, riuscendo a coniugare nella squadra giocatori giovani con giocatori d'esperienza. Zlatan Ibrahimovic sarà ancora decisivo anche se il tempo passa per tutti e lui ora ha spesso acciacchi. Stefano Pioli ha fatto un grande lavoro e sono convinto che continuare con lo stesso tecnico è importante, perché ogni volta che si cambia allenatore bisogna cominciare da capo".