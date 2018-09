Ariedo Braida, direttore sportivo internazionale del Barcellona, ha parlato a Radio Rai del sorteggio di Champions League, che ha inserito i blaugrana nello stesso girone dell'Inter: "Il Barcellona ha la consapevolezza di essere una delle squadre più importanti al mondo, le gare vanno affrontare nel modo giusto. Le partite facili esistono solo in teoria, il calcio è questo, bisogna prepararle bene. Certo, quando hai giocatori di un certo livello come Messi, Coutinho è chiaro ed evidente che il compito sia facilitato. Nel calcio ci sono sempre le sorprese: è questa la bellezza del gioco. Mi auguro che il Barça batta sia Inter che Tottenham. Il Barcellona non può aver paura, è una squadra che sa che le partite vanno affrontate nel modo giusto".