Ariedo Braida è intervenuto in un'intervista ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Il Milan è una squadra importante, ha tutti i valori per competere. Non so con che formazione giocherà Pioli con la Fiorentina, ma credo che il Milan sia una grande squadra anche se a volte mostra qualche criticità. Pioli è un buon condottiero, porta la squadra ad ottenere sempre i risultati migliori. Poi il calcio è strano: il Milan perde il derby malamente, poi si ritrova in testa, poi perde punti malamente. Ora vince contro il PSG, poi rischia di perdere a Lecce. Ma è anche il bello del calcio”.



JOVIC - Un buon giocatore, ha fatto cose positive, ma a mio avviso gli manca qualcosa. Il livello per essere un giocatore da grande squadra. Anche perché non è più un pivellino, ha un passato in squadre come Real Madrid e Fiorentina”.



ARTHUR - Italiano non ha bisogno di presentazioni o di elogi da parte mia. L’ho conosciuto quando era a La Spezia, già allora aveva una sua identità di gioco. Complimenti a lui, è riuscito a trovare Arthur che è un giocatore tipico che a centrocampo deve toccare palloni e stare in movimento. Ci sono giocatori adatti a certi allenatori, magari in altri sistemi di gioco non funziona. Arthur sta dimostrando che è un giocatore di valore