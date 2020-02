Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona, è intervenuto a Radio Anch'io Lo Sport su Radio Rai, espimendosi sul futuro di Leo Messi: "Lui copre tutti gli errori che si fanno. E' difficile che vada via ma non impossibile. Chi può prenderlo? Le squadre inglesi e anche quelle italiane, perchè no? Con Messi avrebbero uno sviluppo pazzesco a livello commerciale e di immagine globale".



Parole importanti a pochi giorni di distanza dal clamoroso botta e risposta andato in scena col direttore sportivo Eric Abidal, che si è espresso in termini molto enigmatici anche sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2021. Un'eventualità che consente alla Pulce di liberarsi anche la prossima estate per un indennizzo poco rilevante sfruttando l'articolo 17 della Fifa.