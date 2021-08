Ariedo Braida, direttore generale della Cremonese, parla a Radio Kiss Kiss del mercato dei grigiorossi, che vogliono riportare in Lombardia Gianluca Gaetano del Napoli: "Ho parlato con lui pocanzi. È un ragazzo che apprezziamo moltissimo, lo riteniamo importante, ma il Napoli ci fa un po' tribolare. Il centrocampista ha già fatto il rinnovo di contratto col Napoli, ma chiaramente in Serie B si parla di bilanci minori. Gaetano deve venire da noi assolutamente, ma va trovata una soluzione che ci consenta di non svenarci. Per noi anche 50-80 mila euro fanno la differenza".