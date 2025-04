Braida: "Milan, avevo previsto tutto. Manca la competenza, per fare il ds dei rossoneri serve avere talento"

Getty Images

, storico direttore sportivo del, intervistato da Radio Anch’io lo Sport, su Rai Radio 1, commenta la stagione rossonera: "Non voglio fare il profeta perché tutti facciamo errori, ma, non in linea con le aspettative e la storia del Milan. Purtroppo tutto questo si è avverato e questo mi dispiace molto perché sono milanista da sempre"."Speriamo che qualcosa succeda, che qualcuno capisca che. — aggiunge Braida — Purtroppo, c’è una carenza di questo valore".

Sui nomi che circolano per ricoprire il ruolo di ds del Milan (da Igli Tare, ex Lazio, all’atalantino Tony D’Amico), Braida commenta: "Sicuramente sono tutti elementi molto esperti. Sono persone competenti, che hanno il valore per poter risollevare questo Milan. Nel calcio ci vuole il talento:. Esistono i valori e bisogna trovare la soluzione".