Braida: "Club senza identità, Ibrahimovic non può essere l'uomo forte del Milan. Manca una guida come Berlusconi"

, in un’intervista concessa a So Foot, ha sintetizzato il momento di crisi che sta vivendo il Milan (di cui è stato dirigente in passato, durante i tempi della coppia d’oro formata dall’allora presidente Silvio Berlusconi e dell’amministratore delegato dell’epoca Adriano Galliani) che si trova in 9a posizione in campionato ed è uscito prematuramente – ai playoff – dalla Champions League nelle scorse settimane.“Sono triste – nelle dichiarazioni tradotte dai colleghi de La Gazzetta dello Sport -, vedere il Milan in questo stato mi fa star male”.

. L'avevo predetto a inizio stagione che non sarebbe stata una squadra competitiva: il club è troppo instabile, non c'è una direzione chiara, gli allenatori si succedono e la rosa cambia ogni anno. Per essere ambiziosi serve continuità, per esempio lasciando lavorare un allenatore per 2-3 anni, dieci se possibile”.

. Con lui e Galliani c'era una linea direttrice”.. Maldini è una leggenda che lavorava molto bene e rappresentava al meglio l'istituzione”., capace di dirigere un club, è solamente un comunicatore”.

in grado di unire la squadra e rilanciarla. E non hanno la costanza e la personalità per essere dei leader. Nessuno oggi lo è al Milan”.. Ciò permette di creare una identità, e poi prenderei dei giocatori con carattere e personalità, è la cosa più importante”.