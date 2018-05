Ariedo Braida, dirigente del Barcellona, parla del futuro di Rafinha, centrocampista in prestito con diritto di riscatto all'Inter, a Gr Parlamento: "E' possibile che possa rimanere ma non è detto, penso che avrà altri pretendenti. Rafa è un ragazzo meraviglioso e un calciatore buonissimo tecnicamente e penso che possa essere utile all'Inter. Chi vivrà, vedrà: il mercato è strano, se lui sta bene all'Inter gli auguro di rimanere. Ha superato il periodo cruciale dopo un infortunio abbastanza lungo ed pronto per la prossima stagione. Prestito biennale con obbligo di riscatto? Per andare in porto, per trovare le soluzioni ci vuole tempo. I calciatori costano molto, il mercato è cambiato; i prezzi sono esplosi dopo l'affare Neymar. Rafinha è un giocatore che può fare cose molto interessanti".