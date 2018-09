L'attuale consulente sportivo del Barcellona, Ariedo Braida, ha parlato a "Radio Anch'io lo Sport" su Radio Rai del futuro di Cristiano Ronaldo: "Ronaldo alla Juve? E’ un campione e sono contento che sia arrivato in Italia perché può portare delle novità nel calcio italiano, con il movimento che sta risalendo la china. La mancata convocazione con il Portogallo per la Nations League? Ha probabilmente bisogno di rifiatare. E’ un giocatore che vuole dimostrare la sua forza. Gli pesa non segnare, ma penso che ne farà tantissimi".