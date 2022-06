Ariedo Braida, diesse della Cremonese, è intervenuto ai microfoni di Firenzeviola.it in merito a un potenziale obiettivo della Fiorentina, Samuel Umtiti: "Se uno è bravo non può che far gola anche se negli ultimi anni ha giocato poco. Non so il perché e francamente l'unica spiegazione che mi viene sono eventuali problemi fisici. Perché altrimenti non ci sarebbero stati motivi per lasciarlo fuori: è un top player e infatti quando giocava lui, il Barcellona vinceva".