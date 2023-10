Massimo Brambati, ex difensore e ora commentatore per tv e radio, intervistato da TMW Radio commenta Milan-Juve 0-1, soffermandosi in particolare sui due allenatori, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli: "Chi è stato determinante in questa giornata? Allegri. Ha capito che per espugnare San Siro doveva adoperarsi come una provinciale degli anni Ottanta. Pioli? Tiro le orecchie a Pioli. Mi aspettavo che nel post-gara si assumesse più responsabilità. Ha tirato in ballo Gatti che ha fatto troppi falli su Leao. Cosa dovevi aspettarti? Il tuo giocatore di massimo valore lo avrebbero marcato a uomo e lo sapevi tu e anche il giocatore".