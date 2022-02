Sta pensando di andare via. Gli piacerebbe stare a casa sua, diciamo così. Per me lui ha sopravvalutato la situazione, che si è trovato poi a gestire. I risultati non gli hanno dato una mano, non solo quelli in campo ma anche la risposta dei giocatori. Ci vuole tempo e forse ha capito che c'è un margine oltre il quale non può andare con certi giocatore. Ha fatto una valutazione errata. L'ho sentito, c'è la delusione nei confronti di una situazione che si aspettava diversa. Ha reputato chiusa l'avventura all'Inter per una serie di motivazioni. E' andato all'Inter andando contro la sua storia, visto che è il rappresentante ancora ora dello spirito Juve. Lo ha fatto anche per dimostrare che qualcuno alla Juve forse aveva sbagliato nel fare certe valutazioni quando è andato via Allegri. La scelta più logica era riportare lui e non andare su Sarri. La società ha pensato più all'orgoglio in quel caso". Il pensiero di Brambati raccolto da TmwRadio.