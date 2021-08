, managing director dell'agenzia di procuratorie agente che si occupa degli interessi di, ha parlato a Minutidirecupero.it: "Operazione con ilin chiusura? Servono un paio di giorni. Prestito secco o con obbligo di riscatto? Ci stiamo ancora lavorando.- "Credo che sarà un bel campionato. Sono tornati gli allenatori più bravi come Mourinho, Spalletti, Sarri e Allegri. Se ne sono confermati altri, quelli più bravi e quelli che giocano con maggiore coraggio. Si vedrà più qualità. Penso per esempio a Italiano, Dionisi o anche Juric. Credo che sarà una bella stagione, più difficile dal punto di vista tattico, le squadre saranno più preparate e coraggiose, anche le medio-piccole. Pure le grandi però sono apprezzate, con tecnici di primo livello. Per cui penso si tratterà di un campionato di livello più alto del solito".- "Se mi aspettavo la situazione precaria che si è venuta a creare? In qualche maniera c’erano già dei sentori sulla situazione dalla stagione precedente, si sono confermati anche più gravi. Tutto dipende dalle direttive governative cinesi. Penso che abbiano comunque operato benissimo e si siano mantenuti su alti livello, il nocciolo della squadra è sempre lì e la mentalità sarà ancora più elevata, sono rimasti competitivi nelle scelte. Hanno preso il meglio possibile e credo debbano definire anche per altri attaccanti. Vedo una squadra competitiva e forte".- "Innanzitutto non è una vecchia volpe, anzi, forse molti vengono ingannati dal fatto che abbia iniziato giovane. Non vedo tutta questa decadenza onestamente. Al Manchester United aveva vinto 3 titoli prima di andare via per alcune divergenze. Al Tottenham ha fatto il massimo che poteva fare in tempo di pandemia ed è stato mandato via prima di giocare una finale. Non vedo una situazione così decadente, ha scelto una squadra e una città con grande passione, credo che a Roma si troverà benissimo e anche i tifosi si troveranno molto bene con lui".- "Quando lo presi per l’Inter era molto giovane, chiaramente si è sempre dimostrato professionale oltre che di ottima volontà. Nelle ultime stagioni non è stato brillante ma più che altro nel minutaggio, non tanto nella qualità. Può essere un giocatore tranquillamente funzionale al progetto del Napoli, che ha sintetizzato il fatto di non avere disponibilità economica per completare la rosa prendendo però un giocatore di buon livello come lui".- "Su per giù la griglia sarà la solita. Metto l’Inter davanti a tutte e poi Milan, Juventus e leggermente dopo il Napoli, la Roma e la Lazio. Mancano però ancora 7 giorni alla fine del mercato e molto dipenderà dalla qualità che riusciranno a dare gli allenatori alle nuove squadre, perché se troveranno subito equilibrio squadre come Napoli o Juventus possono trovare il bandolo della matassa e sono pericoloso. Leggermente dietro vedo le romane, che però possono essere competitive".