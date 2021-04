L'ex dg dell'Inter, Marco Branca, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss in vista di Napoli-Inter.



SCUDETTO - "Credo che l’Inter possa riportare lo scudetto in sede, manca poco e speriamo che si possa concretizzare. Per vincere c’è bisogno di una serie di fattori che devono intervenire tutti contemporaneamente".



IL NAPOLI - "Io al Napoli? Nessuno potrebbe dire di no al fascino di questa piazza".