Marco Branca, ex responsabile area tecnica dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport 101.5 durante la trasmissione Borderò. Queste le sue parole:“Questa Roma ha una proprietà nuova che sta imparando adesso cosa serve ad un Club. La mia Inter aveva tutti gli uomini messi al posto giusto, le bacchette magiche non esistono, ma credo che la Roma possa arrivare a fare bene, serve solo tempo”.“Uno come Mourinho è fuoriclasse, bisogna solo metterlo nella possibilità di creare: questo non significa spendere milioni, ma farlo sentire parte integrante di un club, di un progetto e ben voluto dai tifosi. Credo che tutto questo non sia difficile da realizzare conoscendo la piazza romana”.“Sicuramente. Se ha accettato di guidare i giallorossi vuol dire che gli piace il progetto. Farà qualsiasi cosa, sarà molto motivato!“Se la scelta cade su uno degli allenatori migliori della storia significa far capire a tutti qual è l’ambizione di questo Club: ovvero di grande livello e ambizione”.“Difficile da prevedere. Dipende dalle possibilità che si possono creare. In questo periodo i soldi girano poco e c’è sempre un bilancio a cui pensare. In una situazione del genere bisogna cercare di fare qualche scambio vantaggioso”.“Sicuramente la seconda opzione: il portoghese è sempre stato sempre libero di scegliere e sempre imprevedibile. È stata la scelta del Club invece che mi ha lasciato senza parole, la società vuole essere protagonista”.“Secondo me si, sarà un grande stimolo per loro. I giocatori della Roma sono dei professionisti e in previsione di Mourinho vorranno mostrare il valore della rosa di inizio stagione e del percorso fatto in Europa League.“Assolutamente si, tranne questo per quello che riguarda le scelte del club”.