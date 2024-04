Branca: 'L’Inter vince perché vede cose che altri non vedono, come per Calhanoglu. Vi racconto Ausilio'

c'è stato il marchio forte di. L'ex dirigente nerazzurro seppe fare le scelte perfette per esaltare le doti die fornirgli una squadra quasi imbattibile. Oggi, dopo essere stato a lungo lontano dal calcio, Branca è ilagenzia di procura con tra i propri clienti anche. Ha parlato a Fanpage, le sue parole.- “Io da due anni e mezzo, quasi tre, sono direttore strategico dell'agenzia First e curiamo gli interessi di alcuni calciatori. Sono sempre nel ramo, non è il tronco ma è un ramo.non c'è stato qualcosa che fino in fondo ci accumunava con chi mi ha fatto delle proposte".

- "Abbiamo vissuto un periodo eccezionale tutti noi, con il presidente, che è stato l'artefice principe. Da qualsiasi punto di vista uno la si guardava è stata una cosa incredibile, perché io. E questo ti veniva trasmesso da una proprietà appassionata, educata, gentile e ambiziosa. Alla fine di questo periodo ho vinto 15 titoli, Moratti ne ha vinti 16, per cui ne ha condivisi 15 con me"."Il mio punto di vista su queste cose è molto semplice. Posso capire che ci siano dei gradi di sensibilità e di intelligenza, comunque questeno? E questo è già un punto. Quando una persona viene mandata via da un club dove sta particolarmente bene, può esserci qualche situazione da affrontare. Generalmente tutto si ferma lì, poi dopo sta al grado di intelligenza e di educazione delle persone che commentano questa cosa. Io non ho mai voluto, perché subito dopo abbiamo iniziato a vincere e ci siamo tolti le soddisfazioni. Tanti dicono che le cose che si dicono e si fanno nello spogliatoio devono rimanere nello spogliatoio. Sono i giocatori per primi che dicono questa cosa, dopo c'è qualcuno che lo fa e qualcun altro che non lo fa. Non vale la pena commentare queste uscite".

"La prima parola che mi viene in mente èe la seconda parola è, perchéVedendo anche come sono andate le cose nelle ultime gare. Anche in considerazione del fatto che la squadra e l'ambiente avevano preso la consapevolezza giusta l'anno scorso perdendo immeritatamente la finale, pensavo che fosse un po' più preparata, mentre invece. Nella prima va bene, può capitare di sbagliare qualcosa perché tanto sai che c'è una seconda, ma se ti capitano le occasioni per fare gol devi capitalizzarle. Pensavo che fosse un po' più in là in questo percorso di crescita, però la stagione è sicuramente fantastica".

"Allora su questa storia qua io sono piuttosto pragmatico. Conta vincere in funzione di una vittoria definitiva del campionato, poi dopo se c'è anche la soddisfazione per aver battuto la squadra della tua stessa città meglio, ma questo vale per tutti i derby.Farebbe sicuramente piacere vincerlo così ma non è una finale, vale 3 punti. Stop"."Credo che il momento economico storico non permetta troppi voli pindarici per cuiNe ho fatti pure io, perché ho fattoe ho fatto, che poi sono stati all’Inter tanto tempo. Come sempre, non si può generalizzare perché ogni situazione è diversa e ogni calciatore è diverso da un altro, ma credo chePiù bravi? Sì, ma c’è sempre bisogno della visione e della capacità anche nel capire determinate cose. Se mi aspettavo questo exploit di? Sì, assolutamente.Ha delle caratteristiche di applicazione, di memorizzazione delle esperienze fatte, delle cose viste, dette e sentite che hanno in pochi. Poi ha fatto un lungo percorso nel mondo del calcio. Io me l'aspettavo e sono molto contento per lui. Ha anche vissuto momenti difficili dal punto di vista della proprietà del club, ma si è districato bene".

- "Tornare a dirigere l’area sportiva di un grande club in Italia? Sì, certo. Perché no., sono pieno di idee e di entusiasmo, oltre ad essere sempre stato disponibile ai cambiamenti della mia vita. Da calciatore ho cambiato tanto, da dirigente sono stato fortunato perché ho incontrato la persona giusta e ho fatto per tanti anni questo lavoro per lui, ma non escludo mai nulla per il futuro".