Il noto agente Giovanni Branchini, intervenuto a GR Parlamento, ha parlato anche del ruolo di Massimiliano Allegri nell’ottimo avvio di stagione della Juventus: "C'è molto di Max in questa nuova Juventus, ma c'è tanto anche nella scelta di partecipare con la Next Gen alla Serie C. Oggi il gruppo è un mix di giocatori affermati, acquisti più o meno azzeccati e un'ossatura di giovani che sta dimostrando di avere grandi potenzialità. In tutto questo la mano del tecnico è indispensabile. Allegri è sempre stato lo stesso, gli allenatori riescono a esprimersi a seconda degli organici che hanno. L'esperienza gli ha consigliato di andare sopra le righe per non far prendere rischi a fine partita alla squadra. Se conosco Allegri e la mentalità Juventus non si monteranno la testa. Per i bianconeri è importante avere la sensazione di poter competere con le migliori squadre del campionato".