Giovanni Branchini, tra i più importanti procuratori al mondo, parla al Corriere dello Sport del gap tra la Juventus e gli altri club italiani: "Colmare il gap non è facile, perché si è creato nel tempo e non può essere colmato in due mesi o azzeccando 2-3 mosse. Milan, Inter e Juve e il Fair Play Finanziario? E' un problema in più, certo. Il Fair Play ti mette dei paletti rivelanti: ti spinge a ricorrere ai giovani, che hanno costi contenuti, e a cedere giocatori importanti".



SULLE NORME - "Norme troppo severe? Si parla da tempo di rivedere i principi del Fair Play e probabilmente è giusto farlo. Non dico che certe norme siano severe, ma sono superate dalla realtà. Il Fair Play un effetto positivo l'ha voluto, ma probabilmente oggi le esigenze sono diverse".



SUL NAPOLI - "Il Napoli non è così lontano dalla Juve. Bisogna che le altre azzecchino qualche campione in giovane età e che i bianconeri... frenino".