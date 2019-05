Nel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport il super agente, Giovanni Branchini, ha svelato un curioso retroscena di mercato sul passato del nostro calcio e, in particolare, come per lui sia stato difficile lavorare a contatto con l'ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi: "​Il dirigente con cui è più difficile fare affari? È stato difficile con Moggi, che pure era un amico e con il quale ci siamo perfettamente chiariti. Ma lui in quel momento pretendeva un certo tipo di “fedeltà” che io non potevo garantirgli".