Lo storico procuratore Giovani Branchini ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic, dopo l'annuncio del presidente della Fiorentina Commisso che ha fatto sapere che il giocatore non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023: "Credo che sia una cosa positiva e civile, perché a ottobre c'è chiarezza anche se noi dell'ambiente avevamo già capito da tempo che il giocatore non aveva voglia di rimanere a lungo a Firenze - ha detto Branchini in tv - I motivi economici vengono usati per alzare una barriera e interrompere una trattativa che non vuole chiudere. ma fa parte del gioco. Su alcune pratiche invece ci vorrebbe più chiarezza: ho letto di una percentuale sulla vendita del calciatore, una cosa vietata da tutte le norme ma che purtroppo riscontriamo spesso con la benedizione dei club".