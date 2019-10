Termina 1-1 l'amichevole tra Brasile e Senegal disputata oggi a Singapore: al vantaggio della Seleçao firmato dall'attaccante del Liverpool Roberto Firmino ha risposto Diedhiou su calcio di rigore. Nell'occasione, Neymar è diventato il più giovane brasiliano a toccare la quota delle 100 presenze in nazionale. Lo juventino Alex Sandro, partito titolare, è rimasto in campo 79 minuti; panchina per il milanista Paquetà. Tra gli africani, titolari l'ex Spal Gomis e il napoletano Koulibaly.