Alex Sandro verso il forfait per Croazia-Brasile, quarto di finale dei Mondiali in Qatar. La Seleçao, sul proprio sito ufficiale, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del terzino della Juventus: "Il terzino sinistro Alex Sandro ha compiuto un altro passo nel suo lavoro di recupero per la Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022. In vista dei quarti di finale, l’allenatore Tite svolgerà questo giovedì al Grand Hamad Stadium l’ultimo allenamento di rifinitura, utile a capire se Alex Sandro sarà a disposizione".



Tuttavia, in conferenza stampa il ct Tite è apparso decisamente meno ottimista: "Si allenerà nel pomeriggio ma la tendenza è verso la non partecipazione. Sono lesioni diverse. Devo parlare con lo staff medico. Dipenderà molto dall’allenamento di oggi".