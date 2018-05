Scatta l'allarme Douglas Costa per il Brasile, il medico della Seleçao Rodrigo Lasmar ha confermato l'infortunio per l'esterno della Juventus: "Douglas Costa ha accusato un problema nella parte posteriore della coscia sinistra, aveva già questo piccolo problema da prima, ma quando è arrivato qui è stato definitivamente confermato e per questo motivo verrà valutata attentamente la sua partecipazione alla prima amichevole contro la Croazia del prossimo 3 giugno". A rischio il Mondiale? Non al momento: "C'è il tempo di recuperarlo in vista della Coppa del Mondo".