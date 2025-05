Brasile, Ancelotti vuole Kakà come allenatore in seconda

AFP via Getty Images

Dopo un lungo corteggiamento, il Brasile ha convintoa diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale verdeoro:Nelle due esperienze con i Blancos (tra 2013-15 e 2021-25) Ancelotti ha vinto 2 campionati spagnoli, 2 Coppe di Spagna, 2 Supercoppe, 3 Champions League, 3 Supercoppe UEFA e 3 Mondiali per Club.- Ancelotti guiderà il Brasile fino alla fine del Mondiale 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.nella gara di qualificazione al prossimo Mondiale, mentre cinque giorni dopo i verdeoro affronteranno il Paraguay., ruolo ricoperto dal figlio Davide sulla panchina del Real Madrid.

- Per questo ruolo, sulla panchina del Brasile, Ancelotti starebbe pensando - secondo quanto riportato da CNN Brasile -, allenato al Milan tra il 2003 e il 2009, con cui ha vinto un campionato di Serie A, una Supercoppa Italiana ma soprattutto 2 Supercoppe UEFA, una Mondiale per Club e una UEFA Champions League:, Pallone d'Oro nel 2007, che con la Nazionale verdeoro ha disputato tre Campionati del Mondo - vincendo quello del 2002 in Corea del Sud e Giappone.