Nella notte italiana si giocherà Brasile-Argentina, big match valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026, con diversi protagonisti “italiani” in campo per un gustoso anticipo del derby d’Italia tra Juventus e Inter che si giocherà nel weekend. Gleison Bremer e compagni devono recuperare in classifica e, secondo i bookmaker, sono leggermente favoriti per i tre punti, anche se si profila una partita da tripla: gli esperti, infatti, concordano nell’assegnare la quota di 2,55 per il segno «1», mentre per la vittoria Albiceleste si sale tra 2,90 e 3; quote simili per il pareggio, che oscilla tra 2,87 e 3. Se il pronostico risulta incerto, tra le certezze c’è l’interista Lautaro Martinez. Le quattordici reti stagionali lo rendono tra i protagonisti più attesi della partita: la sua prima marcatura contro la nazionale verdeoro si gioca a 4,10 volte la posta, dietro al solo Lionel Messi, che comanda a 3,30. Occhi puntati, poi, su Gabriel Jesus, Rodrygo e il baby-fenomeno Endrick, proposti tutti a 4,30. Restando in tema di giocatori "italiani", Paulo Dybala e Nicolas Gonzalez vedono il gol rispettivamente a 4,90 e 5, mentre risulta più complicato vedere una rete dei vari Leandro Paredes (a 11), Carlos Augusto (a 12) e lo stesso Bremer (a 13), con Lucas Martinez Quarta a chiudere a 18. Per quanto riguarda gli altri mercati, il pronostico è in linea con gli ultimi precedenti tra le due formazioni: negli ultimi sei scontri diretti, infatti, si sono risolti in partite da Under e No Goal. Ecco quindi che anche in questo caso l’Under si gioca a 1,50, decisamente in vantaggio rispetto all’Over, a 2,49, così come il No Goal prevale sul Goal, rispettivamente a 1,69 e 2,05.