Brasile-Argentina finisce 1-0 con gol di Otamendi per Messi e compagni, al termine di una gara nervosa e sospesa all'inizio per mezz'ora a causa di incidenti sugli spalti. Nella nazionale di Scaloni c'erano due romanisti tra i convocati: Leandro Paredes ha iniziato dalla panchina ed è entrato al 70', mentre Paulo Dybala è stato mandato in tribuna. Il motivo? Solo scelta tecnica. Il romanista infatti non ha problemi fisici al momento.