Este es el formulario de Lo Celso, la respuesta de Anvisa. AFA pidió hace un mes la exención de cuarentena para los futbolistas provenientes de Inglaterra. Y ayer Anvisa volvió a pedirla y se presentó el formulario para que pudieran jugar el partido. Y ayer estaban autorizados. pic.twitter.com/EiY9ttSk3d — Veronica Brunati (@verobrunati) September 6, 2021

e, in attesa che la Conmebol e la Fifa chiariscano le responsabilità per la sospensione della partita dopo appena nove minuti dal fischio d'inizio per l'ingresso in campo dei rappresentanti dell'autorità sanitaria locale per notificare ala violazione del protocollo anti-Covid all'ingresso nel Paese,- I calciatori argentini e gli esponenti dell'AFA, la Federcalcio di Buenos Aires, hannoE a supporto di questo, la collega argentinaha diffuso un(foto), un modulo compilato per il centrocampista Giovani Lo Celso con cui si chiedeva l'autorizzazione ad entrare in Brasile previa esenzione da qualsiasi forma di quarantena per ragioni sportive. Un'operazione ripetuta per gli altri tre calciatori in arrivo dalla Premier e avvenuta dunque con un mese di anticipo rispetto alla disputa del match presso l'Arena Corinthians di San Paolo.- l'autorità sanitaria brasiliana -Una circostanza evidentemente smentita dai fatti e dalle prove documentali, che passerà al vaglio della Conmebol e della Fifa per decidere l'esito della partita, valida per le qualificazioni al Mondiale, il suo eventuale recupero o l'assegnazione della sconfitta a tavolino per una delle due nazionali.- Dal canto suo,in merito a Martinez, Buendia, Lo Celso e Romero. Queste le parole del direttore: "Sono quattro i calciatori che, al loro arrivo in territorio nazionale,Siamo arrivati ​​a questo punto perché tutto ciò che l'Anvisa aveva indicato, fin dal primo momento, non è stato seguito. È stato ordinato loro di rimanere isolati in attesa di abbandonare il Paese ma non lo hanno fatto. Sono arrivati allo stadio, sono scesi in campo, c'è una sequenza di violazioni. Il Ministero della Salute, il Segretariato di Stato per la Sanità di San Paolo, i rappresentanti di Conmebol, la Federcalcio brasiliana e la delegazione argentina sono stati informati della quarantena obbligatoria che i giocatori avrebbero dovuto osservare. Dovrebbero dire la verità"., come dimostra il comunicato ufficiale diffuso dalla CBF, la Federazione calcistica locale, che si dice "profondamente dispiaciuta per gli eventi che hanno portato alla sospensione., a gara già iniziata, poiché Anvisa avrebbe potuto esercitare la sua attività in maniera molto più adeguata nei vari momenti e giorni prima della partita. La CBF sottolinea inoltre che in nessun momento, attraverso il presidente ad interim, Ednaldo Rodrigues, o i suoi direttori, sono intervenuti in alcun punto relativo al protocollo sanitario stabilito dalle autorità brasiliane per l'ingresso delle persone nel paese".- Ultima in ordine di tempo ad esprimersi in merito ai fatti di San Paolo è la Fifa, con la seguente nota: "che hanno impedito a milioni di tifosi di assistere alla sfida tra due delle più importanti nazionali del mondo. L, in vista di una decisione che sarà presa nei prossimi giorni".