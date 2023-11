Nella notte l’Argentina ha fatto la storia. Il gol di Otamendi è stato decisivo per la vittoria sul Brasile, che ha perso una gara di qualificazione mondiale per la prima volta nella sua storia. Un altro numero negativo per la Seleçao - terzo ko di fila - è il record di falli in una partita di qualificazione sudamericana nelle ultime tre edizioni: 26 interventi irregolari.