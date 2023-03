Si chiama Atasha Novak, è una modella che ha base fra Emirati arabi e Qatar e come segni particolari ha il fatto che è bellissima e non fa nulla per nasconderlo. Dopo Ivana Knoll, la celebre modella croata, è stata una dei volti più fotografati sugli spalti dei mondiali di Qatar 2022, ma la domanda che tutti si fanno è: per chi fa davvero il tifo? Prima la sciarpa degli USA, poi la maglietta del Brasile e quindi quella dell'Argentina campione, eccola nella nostra gallery.