Medios brasileños informan que la policía de ese país detuvo a esta mujer, hincha de São Paulo, con 13 celulares guardados en su sostén.



Aparentemente todos robados durante el partido donde su equipo enfrentó a Flamengo en el Morumbi. @Universo970py. pic.twitter.com/v2UlgOzTQl — Juan Coronel (@juanracoronelpy) September 25, 2023

Dopo il successo per 1-0 nell'andata, la squadra dove giocano Lucas Moura e Rafinha (38 anni ex Genoa e Bayern) pareggia 1-1 la finale di ritorno in casa. Entrambi i gol arrivano sul finire del primo tempo: al vantaggio ospite di Bruno Henrique risponde Rodrigo Nestor.Al triplice fischio dell'arbitro, che nel recupero ha espulso Gabriel Neves, è partita la festa dei tifosi.