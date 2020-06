La polizia ha arrestato Fabricio Queiroz, storico amico di famiglia del presidente brasiliano Jair Bolsonaro. Suo figlio maggiore Flavio è coinvolto nell'inchiesta per corruzione: eseguito un mandato di perquisizione e sequestro in una casa a Bento Ribeiro di proprietà di una donna legata al gabinetto di Flavio Bolsonaro. L'opposizione ha invocato il ritiro dell'immunità al senatore Flavio, sospettato di essere a capo di un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro durante il suo mandato nell'Assemblea legislativa di Rio de Janeiro (Alerj), durato 15 anni.



Gli investigatori si sono poi recati in un edificio apparentemente disabitato a nord di Rio, nel quale sono entrati abbattendo i muri a colpi di martello, uscendone un'ora dopo con due buste cariche di materiale. Secondo alcuni media, si tratta di una casa di proprietà del presidente Bolsonaro.