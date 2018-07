I riflettori della Kazan Arena cominciano ad accendersi, pronti ad illuminare le stelle che si sfideranno per il secondo quarto di finale dei Mondiali di Russia 2018: in campo ci sono Brasile e Belgio. Occhi dunque puntati su Neymar e Hazard, ma anche su Coutinho, Lukaku, Willian e Mertens. Difficile scegliere, tutti i duelli in campo promettono grande spettacolo. Il Brasile è reduce dal 2-0 contro il Messico agli ottavi di finale grazie alle reti di Neymar e Firmino. Il Belgio ha trovato più difficoltà, invece, contro il Giappone: la squadra di Martinez ha vinto in rimonta 3-2 allo scadere grazie a Vertonghen, Fellaini e Chadli in pieno recupero.



LE SCELTE - Assenza pesante a centrocampo per Tite, il ct della Seleçao infatti dovrà fare a meno dello squalificato Casemiro, sostituito da Paulinho. In ripresa invece Douglas Costa, che comunque non partirà tra gli undici titolari. Tutti a disposizione per il ct Martinez, che può scegliere senza problemi tra gli uomini della rosa. Il modulo utilizzato sarà il solito 3-4-3, che prevede davanti il tridente formato da Mertens, Lukaku e Hazard. Da capire se in difesa ci sarà Kompany o Boyata al centro del reparto.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Questo è il quinto confronto diretto tra le due squadre: il Belgio ha vinto il primo in amichevole nel 1963, mentre il Brasile ha ottenuto il successo nei tre successivi. L’unico precedente fra queste due Nazionali ai Mondiali risale agli ottavi di finale del 2002, con la vittoria del Brasile per 2-0, nel suo cammino verso la conquista del titolo. Il Belgio ha perso tre degli ultimi quattro confronti contro una squadra sudamericana ai Mondiali. Il Brasile disputa i quarti di finale per il settimo Mondiale consecutivo: solo due volte è stato eliminato in questa fase del torneo in questa striscia (contro la Francia nel 2006 e contro l’Olanda nel 2010). Negli ultimi tre Mondiali, il Brasile è sempre stato eliminato da una Nazionale europea (Francia nel 2006, Olanda nel 2010 e Germania nel 2014). Il Belgio ha raggiunto per la prima volta della sua storia i quarti di finale dei Mondiali per due edizioni consecutive, nel 2014 è stato eliminato dall’Argentina in questa fase della competizione. I verdeoro sono imbattuti da 15 partite in tutte le competizioni (11 vittorie, 4 pareggi) e hanno incassato solo tre gol nel parziale. Il Belgio è rimasto imbattuto nelle ultime 23 gare disputate (18 vittorie, 5 pareggi), la striscia più lunga fra le squadre ancora in corsa al Mondiale 2018.