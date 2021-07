Il Presidente del Brasile Jair Bolsonaro riscalda il clima in vista di Argentina-Brasile, finale di Copa América in programma nella notte italiana tra sabato e domenica al Maracanã: "L'unica rivalità che esiste con l'Argentina sarà sabato al Maracanã, quando il Brasile batterà 5-0 l'Albiceleste", le parle dette al termine di un convegno di Mercosur, come riportato portale argentino DobleAmarilla.