"Se la ripresa del calcio nel nostro paese dipendesse dal mio voto, io sarei per il sì, logicamente con il parere tecnico del ministero della Salute, che comunque credo sarà favorevole".



A dirlo è il presidente del Brasile Jair Bolsonaro, secondo quanto riporta il quotidiano O Dia.



"Bisogna far ricominciare gli allenamenti - ha detto ancora Bolsonaro, grande tifoso del Palmeiras -, e poi le partite, in un primo momento a porte chiuse. Per ciò che ci compete, faremo le cose con il massimo senso di responsabilità, e sempre consultandoci con il dicastero della Salute. Le autorità del calcio mi hanno già cercato, e continueremo a lavorare".