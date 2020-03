Diventano sempre più un caso le dichiarazioni pubbliche del presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che continua a minimizzare la portata dell'emergenza coronavirus, nonostante i casi siano in aumento anche nel suo Paese.



"Non credo che affronteremo la stessa situazione degli Stati Uniti (divenuto il primo stato al mondo per numero di contagi). I brasiliani devono essere studiati, non si ammalano. Possono saltare e tuffarsi nelle fognature e non gli succede nulla! Penso che in Brasile tanta gente sia stata contagiata, ma hanno gli anticorpi per resistere a questo virus", ha dichiarato alla televisione brasiliana.



Poi un riferimento anche alla situazione dell'Italia: "Ho informazioni riservate, sono a conoscenza del fatto che le cifre sui morti dichiarati per Covid-19 siano state gonfiate di proposito".





#Bolsonaro dijo que el brasileño “no se contagia” de #coronavirus porque “bucea en alcantarillas y no le pasa nada”. pic.twitter.com/ANwflRIwbj — Mario M. Moray (@mmmoray) March 27, 2020