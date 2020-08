Jair Bolsonaro ancora al centro della bufera, questa volta per una minaccia a un giornalista. "Presidente, perché Michelle ha ricevuto soldi da Queiroz e sua moglie?" chiede il cronista di O Globo, in merito agli assegni depositati dal primo ministro in pensione ed ex consigliere Fabricio Queiroz e da sua moglie, Márcia Aguiar, sul conto bancario della First Lady Michelle Bolsonaro. La risposta del presidente brasiliano è stata durissima: "Ti spaccherei la faccia ora", riporta senza censura la stampa brasiliana. Incalzato ancora dai giornalisti, che hanno chiesto se la dichiarazione fosse rivolta al solo cronista che ha posto la domanda o ha tutta la stampa ("Presidente, è una minaccia?"), Bolsonaro non ha risposto e ha lasciato l'area. Immediato lo sdegno di O Globo della stampa brasiliana, con politici e giornalisti dell'opposizione e difensori dei diritti umani che hanno criticato aspramente l'atteggiamento di Bolsonaro. UOL ha hiesto al Ministero delle comunicazioni un chiarimento, ma dalla Secom (Segreteria per le comunicazioni) è arrivato un secco 'no comment'.