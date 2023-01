José Mourinho può essere il nuovo commissario tecnico del Brasile dopo l'addio di Tite. Ad alimentare le voci ci ha pensato Carlos Alberto, ex centrocampista verdeoro che con lo Special One ha lavorato ai tempi del Porto.



LA NOTIZIA - Durante un episodio del podcast Mundo GV, Carlos Alberto ha rilanciato la candidatura del tecnico della Roma, accostato in precedenza anche al Portogallo: "Lo dico direttamente. Forse Mourinho sarà il nuovo allenatore della Nazionale brasiliana. Si tratta di una notizia. Mi ha anche proposto di fargli da assistente".