Paura per l’ex Inter, Juve e Fiorentina Felipe Melo, vittima di una rapina in Brasile. Come si apprende dai media brasiliani, il centrocampista del Fluminense, insieme a sua moglie, due figli e un amico, è stato bloccato da ladri armati che gli hanno portato via l’auto, una Mercedes GLE 53 nera, e diversi oggetti personali.



I protagonisti della disavventura non sono stati aggrediti fisicamente e, dopo l’episodio, sono tornati a casa di Felipe Melo nonostante la paura e lo shock. Il calciatore brasiliano era stato già rapinato ad aprile, in una delle sue case in Brasile: in quell’occasione i ladri avevano portato via denaro ed effetti personali.