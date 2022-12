Delusione forte per Neymar che così si è espresso al termine della sfida persa dal suo Brasile ai rigori contro la Croazia: "Penso che parlare ora sia brutto perché ho la mente calda. Dire che ho chiuso sarebbe precipitoso, ma non garantisco nulla. Vediamo che succede da qui in avanti. Voglio prendermi questo tempo per pensare alla Seleção, pensare a cosa voglio. Non chiudo le porte ma non dico nemmeno che al 100% tornerò".