Il Cruzeiro si conferma per il secondo anno consecutivo in Coppa del Brasile battendo nel ritorno della finalissima 2-1 il Corinthians, successo che segue all'1-0 conseguito nella gara di andata a Belo Horizonte. A decidere la sfida disputata a San Paolo il gol di Robinho Signorini al 28', i padroni di casa pareggiano al 55' su rigore con Jadson, gol vittoria all'82' dell'uruguaiano Giorgian De Arrascaeta. Con questo successo il Cruzeiro si qualifica automaticamente per la prossima Coppa Libertadores.