: sonnecchia per larghi tratti, ma è sveglissimo e reattivo sulle due conclusioni di Hwang Hee-Chan. A inizio ripresa, quando con un'uscita spettacolare nega il gol della bandiera a Son. E ancora sulla conclusione a botta sicura ancora di Hwang Hee-Chan. Deve arrendersi alla prodezza di Paik Seung-Ho, viziata anche dalla leggera deviazione di Thiago Silva (dall'80').: Hwang Hee-Chan gli crea qualche grattacapo in più del previsto, ma nulla di allarmante (dal 63': entra e prova il gol da urlo in rovesciata, non è fortunato e allora ci riprova senza successo anche dalla distanza).: annulla per un tempo Son Heung-Min, a inizio ripresa sbaglia ma per sua fortuna Alisson non ha intenzione di prendere gol.: mette lo zampino sul gol di Richarlison, per il resto è il solito muro. Non ha colpe sulla leggera deviazione che beffa Alisson).: recupera e torna titolare per dare ordine alla difesa. Missione compiuta senza sforzo nonostante non sia al top (dal 72': entra per mettere gli ultimi sigilli alla partita, si perde però Cho Gue-Sung in un'occasione potenzialmente pericolosa).: solito frangiflutti, se i compagni di squadra possono sbizzarrirsi e divertirsi è perché sanno di avere lui a coprir loro le spalle.: il Brasile balla e lui segue il ritmo chiudendo al meglio l'ennesima grande azione per il 4-0. Partita sontuosa dell'ex Milan.: giocata super sul gol di Vinicius, fa la differenza dall'inizio. Cerca la gloria personale nella ripresa, ma Kim Seung-Gyu si oppone. Gli manca solo la rete in una prestazione pressoché perfetta.: i suoi Mondiali dovevano essere finiti, ma lui non era dello stesso avviso. Scende in campo dal 1', gioca a suo modo e dal dischetto è perfetto. Arriva a 76 gol con il Brasile, -1 da Pelé, ed è il terzo giocatore verdeoro a segnare in tre Mondiali diversi dopo O Rei e Ronaldo: chapeau (dall'81').: glaciale sul primo gol, controlla con calma e calcia con precisione chirurgica, spettacolare nell'assist per Paquetà. Completo e dominante per tutto l'incontro, non sbaglia una giocata ed incanta con i suoi colpi (dal 72': si rende pericoloso con un cross interessante per la rovesciata di Dani Alves).: scaltro a conquistare il rigore anticipando l'avversario, poi si mette in proprio e realizza il terzo gol in questi Mondiali. Non solo la difesa coreana, riesce a far ballare anche Tite in panchina: cosa chiedere di più?: il suo Brasile non è solo una corazzata, né una macchina da gol. E' un manifesto di calcio e divertimento, per i giocatori in campo e per il pubblico sugli spalti e da casa. La fantasia in campo è tanta ma l'equilibrio non si perde mai. Può anche permettersi di lasciarsi andare e di ballare al gol di Richarlison.: sui gol non può nulla, ma è solo merito suo se il Brasile non dilaga ulteriormente. Si oppone a Paquetà e Richarlison nel primo tempo, tre volte a Raphinha nella ripresa. L'unico che merita di uscire a testa alta dal campo.: in campo non si vede. Non è un complimento.: il muro crolla. Dovrebbe essere il punto di riferimento della squadra in fase difensiva, fa la figura della sagoma d'allenamento contro le stelle brasiliane.: affonda come il compagno di reparto, scherzato dagli attaccanti verdeoro.: Raphinha lo fa ammattire fin dall'inizio, non rientra dagli spogliatoi per evitare altri disastri (dal 46': non mette la pezza sperata da Bento, Raphinha fa sempre quello che vuole).: manca il suo rientro per coprire Vinicius sul primo gol, fuori dalla partita. All'intervallo cambia fascia, il risultato è il medesimo (dal 74': qualche spunto interessante a situazione ormai compromessa).: non vede mai la palla, quando il Brasile attacca o quando è la Corea del Sud a doverci provare (dal 65': entra e trova un gol splendido con una conclusione da fuori, deviata da Thiago Silva. Di più non poteva fare).: ingenuo e goffo il suo intervento che regala il rigore a Richarlison. Bento lo individua come principale colpevole del disastro nel primo tempo (dal 46': fa intravedere qualcosa di meglio rispetto al compagno di cui prende il posto).: è l'unico a provarci nel primo tempo, ma sulla sua strada trova un Alisson strepitoso in due occasioni. Cambia fascia nel secondo tempo e si spegne un po', ma è ancora lui a costringere Alisson a superarsi.: altra partita disastrosa per l'attaccante del Tottenham, cancellato da Marquinhos. Un errore del centrale brasiliano a inizio ripresa gli spalanca la strada per trovare almeno il gol dell'orgoglio, ma a tu per tu con Alisson si fa fermare.: produzione offensiva quasi nulla, solo nel finale costringe Alisson a respingere (dall'80').: nella Corea del Sud funziona poco o nulla stasera. Qualche occasione viene creata e mal finalizzata, ma la difesa fa acqua da tutte le parti.