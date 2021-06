In vista della sfida contro la Colombia in Coppa America, Danilo ha dichiarato: "Avrei potuto avere un mondiale (2018) più lungo, ma non ho potuto a causa di alcuni contrattempi (infortunio). Se sai la mia storia nella squadra brasiliana, ho perso la Copa America 2015 e 2016 a causa di un infortunio. Una volta mi sono infortunato nell'amichevole prima della competizione, e nel Centenario della Copa América ero fuori per un’operazione alla stessa caviglia. Quindi davvero avrei potuto avere una serie più lunga, con molte partite e avrei potuto giocare in tutte le competizioni, ma ho avuto queste battute d'arresto. In questo momento posso dire di essere nel picco fisico, tecnico e mentale della mia carriera, e questo si riflette sulle mie prestazioni in Seleção e in Juventus. Il calcio è molto dinamico. Le cose cambiano molto velocemente, ma sicuramente mi sento molto più preparato che in altre occasioni a dare il mio contributo in Nazionale. Mi sento felice e cerco di godermi ogni momento"."Ronaldo, che è il mio compagno, e con il quale ho un bel rapporto, ha detto qualche giorno fa che l'importante sono i numeri, il resto sono chiacchiere inutili e davvero, nel calcio in questi giorni è molto difficile sorprendere. Credo nei numeri, molto più che nel giocare bene o giocare male. Nella nazionale brasiliana abbiamo avuto la possibilità di osservare in ogni momento del gioco ciò che è efficace o meno. Ma l'importante è vincere"."Molte volte noi atleti non abbiamo il potere di decidere, ma in quel post ho voluto mostrare che noi, qui nella Nazionale brasiliana, non siamo insensibili alla sofferenza di molte persone. Quel giorno avevo perso una persona molto giovane, un giovane amico di Bicas di solo 28 anni (Minas Gerais - città di Danilo) con il quale ho condiviso esperienze fin dalla più tenera età e mi ha toccato molto. La mia città ha perso molte persone dovute al COVID. Quel giorno ero molto commosso perché era un giovane con cui ero stato legato nella mia infanzia, un'infanzia che era legata al mio quartiere, e improvvisamente, ho ricevuto la notizia che era morto per COVID. Mi ha davvero toccato quel giorno e avevo già avuto alcuni esempi di questo nella mia città, quindi ho voluto dimostrare che non siamo insensibili a tutto ciò che sta accadendo, a tutte le sofferenze delle persone, e ho voluto dimostrare in un modo molto semplice, per dirvi che si siamo qui concentrati sulla nazionale, su ciò che è il nostro obbligo come atleta, ma che noi, come esseri umani, abbiamo anche un cuore, non siamo indifferenti a ciò che la gente sta passando in Brasile".