A caccia di un nuovo commissario tecnico. Dopo aver accettato le dimissioni di Tite, una volta finita l'avventura al Mondiale in Qatar, il Brasile si è messo alla caccia di una nuova guida per la squadra nazionale. L'idea, fin da subito, è stata quella di puntare su un profilo di prima fascia, blasonato, motivo per il quale il primo allenatore contattato è stato Pep Guardiola. Il catalano ha ascoltato, ringraziato e rifiutato, vuole restare al Manchester City, con il quale ha rinnovato fino al 2025, per provare a vincere la Champions League.



IN POLE POSITION - Dopo il no di Pep, sono rimaste sul tavolo le candidature di Carlo Ancelotti (che non si muoverà da Madrid fino a quando Florentino Perez sarà presidente), Josè Mourinho e Luis Enrique. Il portoghese, contattato anche dal Portogallo nonostante le smentite, ha scelto di restare a Roma, ecco perchè al momento è in pole position l'ex ct della Spagna, attualmente senza squadra. L'unico rivale dell'ex Barcellona è Fernando Diniz, attuale guida del Fluminense, considerato il "Guardiola brasiiano".